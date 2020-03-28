بالفيديو.. عناصر الحرس الوطني تضبط «التجول» في أحياء شرق الرياض

نجحت عناصر وزارة الحرس الوطني، في ضبط الحركة المرورية التي تسبق ساعة الصفر لمنع التجول (الثالثة عصرًا)، في الرياض ومكة والمدينة.

وأظهر مقطع فيديو قيام عناصر الحرس الوطني، بمهام مراقبة الطرقات والميادين التابعة لها شرق الرياض مع الثواني الأولى للمنع التجول؛ ما أسهم في الانضباط والتوقف التامّ من قِبل المركبات والراجلة من غير الفئات التي يستثنيها القرار الملكي.

ويبدأ المكلّفون بالعمل -من ضباط وأفراد الحرس الوطني- في مباشرة المواقع والتمركز مع قرب الساعة الثالثة عصرًا.

يستمر الأداء بنفس التأهب والمتابعة والرصد حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، ليعودوا بعد بزوغ الشمس.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد وافق في 25 مارس الجاري، على اتخاذ عدة إجراءات لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنها:

-«يتم تقديم وقت بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصرًا في المدن التالية: (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة (.

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-وللجهة المعنية بناءً على ما تقترحه وزارة الصحة زيادة ساعات منع التجول، أو منع التجول طوال اليوم في تلك المدن أو غيرها من المدن والمحافظات والمناطق.

-ويبدأ العمل بما ورد في هذا البند من يوم الخميس 2/ 8/ 1441هـ الموافق 26/ 3/ 2020م».

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