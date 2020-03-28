الحصيني: أمطار خفيفة وموجة غبار على معظم المناطق

توقع الباحث في الطقس والمناخ «عبدالعزيز الحصيني»، اليوم السبت، أمطارًا من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من شمال وسط وشرق المملكة والمرتفعات الجنوبية والغربية.

وقال الحصيني عبر حسابه على موقع «تويتر»: « متوقع اليوم السبت أمطار من خفيفة لمتوسطة، إن شاء الله، على أجزاء من شمال وسط وشرق المملكة والمرتفعات الجنوبية والغربية».

وأضاف الباحث في الطقس والمناخ: «متوقع رياح من متوسطة إلى قوية على معظم المناطق مع فرصة تشكل موجة غبار، إلا أن يصرفها الله، وانخفاض في الحرارة من غد الأحد من (3) إلى (5) درجات مئوية عما سجلت اليوم السبت».

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