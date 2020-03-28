توقع الباحث في الطقس والمناخ «عبدالعزيز الحصيني»، اليوم السبت، أمطارًا من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من شمال وسط وشرق المملكة والمرتفعات الجنوبية والغربية.
وقال الحصيني عبر حسابه على موقع «تويتر»: « متوقع اليوم السبت أمطار من خفيفة لمتوسطة، إن شاء الله، على أجزاء من شمال وسط وشرق المملكة والمرتفعات الجنوبية والغربية».
وأضاف الباحث في الطقس والمناخ: «متوقع رياح من متوسطة إلى قوية على معظم المناطق مع فرصة تشكل موجة غبار، إلا أن يصرفها الله، وانخفاض في الحرارة من غد الأحد من (3) إلى (5) درجات مئوية عما سجلت اليوم السبت».
اقرأ أيضًا:
نصح بتجنب «الكشتة».. الحصيني يتوقع حالة ماطرة تمتد عدة أيام
فيديوجراف.. الأرصاد تطالب بــ6 احتياطات أثناء موجات الغبار
الأرصاد: نشاط لرياح سطحية مثيرة للأتربة على 9 مناطق بالمملكة
كانت هذه تفاصيل خبر الحصيني: أمطار خفيفة وموجة غبار على معظم المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.