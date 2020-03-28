رسميًا.. الدكتور «كونراد بيسيندورفر» رئيسًا للهيئة العامة للإحصاء

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف «محمد بن عبد الله الجدعان»، اليوم السبت، قراره بتكليف الدكتور «كونراد بيسيندورفر» رئيسًا للهيئة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنَّ «بيسيندورفر» سيتولى مع قياداتها من الكوادر الوطنية، تطوير وحوكمة العمل الإحصائي وتحقيق مستهدفات التحول إلى هيئة إحصائية بمعايير عالمية قادرة على الإيفاء بدورها ومهامها كنظيراتها من دول مجموعة الـ20، استنادًا إلى أفضل الممارسات الدولية المتبعة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأضاف البيان، أنَّ قرار مجلس إدارة الهيئة يأتي في سياق جهوده الرامية إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية التي أقرها مجلس الوزراء في عام 2019م، الرامية إلى تعزيز وتطوير العمل الإحصائي والمعلوماتي في المملكة.

وجاء تكليف الدكتور كونراد لرئاسة الهيئة العامة للإحصاء بعد أن عمل رئيسًا للهيئة بالنيابة منذ شهر يناير الماضي، متماشيًا مع التجارب الدولية التي حقَّقت نجاحًا ملحوظًا في مسيرتها العملية، وتوطينًا للتجارب الدولية المميزة؛ حيث يعد الدكتور بيسيندورفر أحد أبرز الخبراء عالميًا في إدارة المنظمات الإحصائية.

يذكر أنَّ الدكتور كونراد بيسيندورفر، شغل منصب المدير العام للإحصاء في النمسا من 2010 إلى 2019، ومثلها في لجنة النظام الإحصائي الأوروبي (ESSC)، وهي من أهم الجهات الفاعلة في صناعة القرار في النظام الإحصائي الأوروبي الذي يضمُّ رؤساء المعاهد الإحصائية الأوروبية ويوروستات.

كما عمل رئيسًا للجنة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للإحصاءات والسياسات الإحصائية عام 2016، ورئيسًا للجنة الإحصاءات والسياسة الإحصائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD).

وكان رئيسًا مشاركًا (مع الهند) لمجلس إدارة برنامج المقارنات الدولي التابع للأمم المتحدة والبنك الدولي، ومستشارًا لدى المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت قبل تعيينه في منصبه الحالي في المملكة.

Advertisements

والدكتور كونراد حاصلٌ على الدرجة العالمية في جامعة فيينا للاقتصاد وإدارة الأعمال، وعمل محاضرًا للاقتصاد الدولي في المدرسة العليا للتجارة والأعمال ومعهد الدراسات السياسية في باريس.

يشار إلى أنَّ المملكة تسعى في ظل رئاستها لمجموعة العشرين إلى تحقيق مكتسبات استراتيجية في تطوير منظوماتها الاقتصادية والتنموية وصولًا إلى تعزيز موقعها الذي تستحقه بين دول المجموعة التي تمثل الكيانات الأقوى اقتصاديًا في العالم.

اقرأ أيضا:

هيئة الإحصاء تحصد جوائز «ستيفي» العالمية في الحلول التنافسية والبيانات

الإحصاء: 98،43% من شباب السعودية يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي