السعودية اليوم / " واس" ترصد توفر السلع الغذائية والتموينية بمحافظات الحد الجنوبي بمنطقة جازان



الحد الجنوبي 3 شعبان 1441 الموافق 27 مارس 2020 م واس

رصدت عدسة "واس" توافر المواد الغذائية والسلع التموينية والاستهلاكية بمحافظة الحد الجنوبي بمنطقة جازان, حيث شهدت المحال وفرة في جميع السلع الغذائية التموينية بكميات كبيرة مع توفر المنتجات الاستهلاكية، إضافة إلى المراقبة المشددة من الجهات المختصة على الأسعار، بما يمكن المستهلك من الحصول على مستلزماته الغذائية والاستهلاكية، أثناء منع التجول عبر التطبيقات وتوصيل الطلبات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من

كما كثفت البلديات في المحافظات الحدودية بجازان من خلال الفرق الرقابية جولاتها على مدار الساعة على الأسواق ومحال بيع الخضار للحفاظ على أسعار المعروض من المنتجات الغذائية والاستهلاكية واستقرارها ومراقبتها، إضافة إلى ضبط المخالفات وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من أصحاب المحال.

وأكد أصحاب المراكز التجارية توفير جميع ما يحتاجه المواطنون والمقيمون من البضائع ومختلف الأصناف الغذائية والعمل بشكل متواصل على تأمين السلع والمتطلبات والاحتياجات الاستهلاكية بجودة عالية وبأسعار متاحة للجميع، إلى جانب تطبيق التعليمات فيما يخص توفير وسائل السلامة من المعقمات والكمامات والقفازات للمتسوقين وتعقيم العربات والأرضيات والرفوف، ومراعاة وضع مسافة كافية بين كل شخص وآخر منعاً لانتقال أي عدوى لا قدر الله.

من جانبهم عبر المتسوقون عن رضاهم بحسن التنظيم الذي شهدته منافذ ومراكز البيع وطرق وجودة تنفيذ اتجاهات مسارات البيع لجميع المواد الغذائية وتوفير المنتجات بأنواعها المختلفة وسط متابعة الجهات المختصة للتأكد من ضبط الأسعار ووفرة المخزون وضمان استمرارية نقاط تدفق السلع للأسواق ومنافذ البيع وبذل الجهود لرفع جودة المنتجات الغذائية والمواد التسويقية المختلفة.

// انتهى //

13:52ت م

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الحد الجنوبي 3 شعبان 1441 الموافق 27 مارس 2020 م واسرصدت عدسة "واس" توافر المواد الغذائية والسلع التموينية والاستهلاكية بمحافظة الحد الجنوبي بمنطقة جازان, حيث شهدت المحال وفرة في جميع السلع الغذائية التموينية بكميات كبيرة مع توفر المنتجات الاستهلاكية، إضافة إلى المراقبة المشددة من الجهات المختصة على الأسعار، بما يمكن المستهلك من الحصول على مستلزماته الغذائية والاستهلاكية، أثناء منع التجول عبر التطبيقات وتوصيل الطلبات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كما كثفت البلديات في المحافظات الحدودية بجازان من خلال الفرق الرقابية جولاتها على مدار الساعة على الأسواق ومحال بيع الخضار للحفاظ على أسعار المعروض من المنتجات الغذائية والاستهلاكية واستقرارها ومراقبتها، إضافة إلى ضبط المخالفات وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من أصحاب المحال.وأكد أصحاب المراكز التجارية توفير جميع ما يحتاجه المواطنون والمقيمون من البضائع ومختلف الأصناف الغذائية والعمل بشكل متواصل على تأمين السلع والمتطلبات والاحتياجات الاستهلاكية بجودة عالية وبأسعار متاحة للجميع، إلى جانب تطبيق التعليمات فيما يخص توفير وسائل السلامة من المعقمات والكمامات والقفازات للمتسوقين وتعقيم العربات والأرضيات والرفوف، ومراعاة وضع مسافة كافية بين كل شخص وآخر منعاً لانتقال أي عدوى لا قدر الله.من جانبهم عبر المتسوقون عن رضاهم بحسن التنظيم الذي شهدته منافذ ومراكز البيع وطرق وجودة تنفيذ اتجاهات مسارات البيع لجميع المواد الغذائية وتوفير المنتجات بأنواعها المختلفة وسط متابعة الجهات المختصة للتأكد من ضبط الأسعار ووفرة المخزون وضمان استمرارية نقاط تدفق السلع للأسواق ومنافذ البيع وبذل الجهود لرفع جودة المنتجات الغذائية والمواد التسويقية المختلفة.// انتهى //13:52ت م0049

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