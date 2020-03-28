السعودية اليوم / أونروا تعلن عن استعدادها لمعالجة الفلسطينيين المصابين في لبنان بفيروس كورونا



بيروت 4 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واس

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عن استعدادها لمعالجة الفلسطينيين المصابين في لبنان بفيروس

وأشارت المتحدثة بإسم وكالة أونروا في لبنان، هدى السمرا في تصريحها اليوم ، إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بلغ 180 ألف شخص، لافتةً الانتباه إلى أنه لا يوجد أي إصابات بفيروس كورونا داخل المخيمات الفلسطينية .

وشددت على أن كل الحالات التي تم الاشتباه بها في أوساط اللاجئين الفلسطينيين سلبية، موضحةً أن الفحوصات المخصصة لفيروس كورونا والاستشفاء لأي حالة تغطيها أونروا .

وأكدت المتحدثة أن الوكالة الأممية تعمل على وضع خطة لنتمكن من تقديم المساعدات الغذائية للاجئين من ميزانيتها الداخلية ، مشيرةً إلى أن الوكالة قامت باتخاذ التدابير اللازمة في عياداتها الطبية الـ 27 في لبنان،وفصلت بين جميع المرضى الذين يعانون من عوارض رشح والمرضى الآخرين، كذلك زادت كمية الأدوية المقدمة للاجئين حتى لا يترددوا إلى العيادات بشكل دائم.

// انتهى //

13:49ت م

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بيروت 4 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسأعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عن استعدادها لمعالجة الفلسطينيين المصابين في لبنان بفيروس كورونا وإجراء الفحوصات المخبرية للمشتبه بإصابتهم .وأشارت المتحدثة بإسم وكالة أونروا في لبنان، هدى السمرا في تصريحها اليوم ، إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بلغ 180 ألف شخص، لافتةً الانتباه إلى أنه لا يوجد أي إصابات بفيروس كورونا داخل المخيمات الفلسطينية .وشددت على أن كل الحالات التي تم الاشتباه بها في أوساط اللاجئين الفلسطينيين سلبية، موضحةً أن الفحوصات المخصصة لفيروس كورونا والاستشفاء لأي حالة تغطيها أونروا .وأكدت المتحدثة أن الوكالة الأممية تعمل على وضع خطة لنتمكن من تقديم المساعدات الغذائية للاجئين من ميزانيتها الداخلية ، مشيرةً إلى أن الوكالة قامت باتخاذ التدابير اللازمة في عياداتها الطبية الـ 27 في لبنان،وفصلت بين جميع المرضى الذين يعانون من عوارض رشح والمرضى الآخرين، كذلك زادت كمية الأدوية المقدمة للاجئين حتى لا يترددوا إلى العيادات بشكل دائم.// انتهى //13:49ت م0048

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