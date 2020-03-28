السعودية اليوم / أمانة الشرقية تلزم محلات بيع الغاز بتعقيم الأسطوانات



الدمام 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واس

ألزمت أمانة الشرقية العاملين في مواقع بيع وتوزيع "أسطوانات الغاز" بالتقيد بالتعليمات والاشتراطات واتباع إجراءات تنظيف وتعقيم أسطوانات الغاز قبل تسليمها للمستفيد، وذلك استمراراً للجهود المبذولة من الأمانة في استكمال الإجراءات الوقائية و الاحترازية المشددة، التي اتخذتها للحد من انتشار فيروس

ووقف مراقبو الأمانة في محافظة القطيف والبلديات التابعة لها على هذه المحلات، لمتابعة تطبيق العمال تلك الإجراءات الوقائية، مؤكدة أن أعمال الرقابة مستمرة ضمن الجهود المختلفة التي تقوم بها الأمانة منعاً لتفشي هذا الفيروس.

وأبانت الأمانة أن من يخالف ذلك الأمر ستطبق بحقه الأنظمة الواردة في لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، مشيرة الى أن تحقيق تنفيذ الإجراءات يتوقف بالدرجة الأولى على مقدار وعي المستهلكين، والإسهام في الإبلاغ عن أي مخالفة من خلال مركز البلاغات 940 .

وأشادت الأمانة بالمحلات التي تجاوبت مع القرار واتخذت حزمة من الإجراءات بتنظيف وتعقيم أسطوانات الغاز وتعقيمها، وحرصها على سلامة المواطنين .

// انتهى //

13:47ت م

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الدمام 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسألزمت أمانة الشرقية العاملين في مواقع بيع وتوزيع "أسطوانات الغاز" بالتقيد بالتعليمات والاشتراطات واتباع إجراءات تنظيف وتعقيم أسطوانات الغاز قبل تسليمها للمستفيد، وذلك استمراراً للجهود المبذولة من الأمانة في استكمال الإجراءات الوقائية و الاحترازية المشددة، التي اتخذتها للحد من انتشار فيروس كورونا ، وذلك ضمن مبادرة القطاع البلدي واستكمالاً لإجراءاتها الاحترازية وحماية المواطنين والمقيمين.ووقف مراقبو الأمانة في محافظة القطيف والبلديات التابعة لها على هذه المحلات، لمتابعة تطبيق العمال تلك الإجراءات الوقائية، مؤكدة أن أعمال الرقابة مستمرة ضمن الجهود المختلفة التي تقوم بها الأمانة منعاً لتفشي هذا الفيروس.وأبانت الأمانة أن من يخالف ذلك الأمر ستطبق بحقه الأنظمة الواردة في لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، مشيرة الى أن تحقيق تنفيذ الإجراءات يتوقف بالدرجة الأولى على مقدار وعي المستهلكين، والإسهام في الإبلاغ عن أي مخالفة من خلال مركز البلاغات 940 .وأشادت الأمانة بالمحلات التي تجاوبت مع القرار واتخذت حزمة من الإجراءات بتنظيف وتعقيم أسطوانات الغاز وتعقيمها، وحرصها على سلامة المواطنين .// انتهى //13:47ت م0047

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