السعودية اليوم / الصحة اللبنانية تسجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة اللبنانية اليوم ، 21 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيانها ، أن العدد الإجمالي للحالات المصابه بفيروس كورونا وصل إلى 412 إصابة ، مشيرةً إلى تسجيل حالة وفاة واحدة لشخص في العقد الثامن من العمر ويعاني من أمراض مزمنة ، وبذلك بلغ إجمالي الوفيات إلى ثماني حالات .

// انتهى //

13:47ت م

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بيروت 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسسجلت وزارة الصحة اللبنانية اليوم ، 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) ، وحالة وفاة واحدة.وأوضحت الوزارة في بيانها ، أن العدد الإجمالي للحالات المصابه بفيروس كورونا وصل إلى 412 إصابة ، مشيرةً إلى تسجيل حالة وفاة واحدة لشخص في العقد الثامن من العمر ويعاني من أمراض مزمنة ، وبذلك بلغ إجمالي الوفيات إلى ثماني حالات .// انتهى //13:47ت م0046

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