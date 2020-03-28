السعودية اليوم / ماليزيا تسجل 159 إصابة جديدة بفيروس كورونا



كوالالمبور 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة الماليزية اليوم ، 159 إصابة مؤكدة بفيروس

وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا في ماليزيا إلى 2320 إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات 27 حالة وفاة .

// انتهى //

13:20ت م

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كوالالمبور 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسسجلت وزارة الصحة الماليزية اليوم ، 159 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، كما سجلت حالة وفاة احدة .وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا في ماليزيا إلى 2320 إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات 27 حالة وفاة .// انتهى //13:20ت م0040

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