السعودية | القصيم.. طائرة درون حرارية لمراقبة درجة حرارة المتسوقين في بريدة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:55 مساءً, 28 مارس 2020 م المناطق - القصيم استخدمت أمانة منطقة القصيم وسط مدينة الأنعام بمدينة بريدة وضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، تقنية المسح الحراري الجوي عبر استخدام طائرة “درون” مزودة بكاميرات حرارية حديثة ومتعددة الأطياف تعمل على الذكاء الاصطناعي.

وتقوم طائرة “درون” بقراءة درجة حرارة الجسم للأفراد داخل الحشود والمجموعات البشرية في المناطق المفتوحة وتحديد من لديهم درجة حرارة غير طبيعية بشكل آلي، ليتم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات الوقائية، بهدف متابعة سلامة المتسوقين.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها أمانة منطقة القصيم للوقاية من فيروس كورونا ، بالإضافة إلى حزمة من التدابير الوقائية التي تنفذها للمتسوقين بتوفير مواد التعقيم والمعلومات الإرشادية.

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