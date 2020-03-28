100 قتيل وجريح خسائر المليشيات خلال معارك مع الجيش الليبي

كشف الجيش الليبي، النقاب عن حجم الخسائر التي تكبدتها المليشيات الإرهابية التابعة لفائز السراج، والمرتزقة السوريون في منطقة بوقرين شرق مصراتة، مشيرا إلى أنها بلغت 100 ضحية بين قتيل وجريح.

وأصدر الجيش الوطني الجمعة بيانا جاء فيه، أن قواته كبدت مليشيات الوفاق، والمرتزقة السوريين الموالين لتركيا، خسائر هائلة في منطقة بوقرين شرق مصراتة، وبلغت نحو 100 مرتزق بين قتيل وجريح خلال معارك اليوم فقط.

وتابع الجيش أن تنظيم الإخوان الإرهابي أطلق نداءات في مصراتة للتبرع بالدم للمصابين.





وقال مصدر عسكري، لـ"العين الإخبارية"، إن الجيش عثر على دبابة من نوع T72، ومخزن ذخيرة عقب فرار المليشيات من محور الهيشة.

وشن سلاح الجو التابع للجيش الليبي، الجمعة، غارات على مواقع لميليشيات حكومة الوفاق بمنطقة الهيشة جنوب مصراتة.

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وتمكنت قوات الجيش من تحرير مدن رقدالين والجميل والعسة وزلطن الاستراتيجية قرب الحدود التونسية عقب التصدي لهجوم فاشل على قاعدة الوطية الجوية.





وحقق الجيش تقدمات كبيرة عقب سيطرة على مدينة زلطن، وتصدى لهجوم للمليشيات، والمرتزقة على قاعدة الوطية الجوية الواقعة غربي العاصمة طرابلس، وتمكن من أسر 7 مرتزقة، وغنمِ عددا من الآليات.

والأربعاء، أعلن الجيش مقتل قائد مليشياوي، و3 مرتزقة موالين لتركيا جنوبي العاصمة الليبية، طرابلس.

وأسقطت منصات الدفاع الجوي طائرة تركية مسيرة في منطقة صحراوية تبعد 100 كيلومتر جنوب حقل زلتن النفطي، وسط البلاد.

وتستمر المليشيات في خرق الهدنة المعلنة منذ 12 يناير/كانون الثاني الماضي، وارتكاب جرائم حرب من بينها التهجير القسري للمدنيين بحجة إخلاء المنطقة للأعمال الحربية، والقصف العشوائي للمنازل.

وقبل الجيش الليبي بالدعوات الدولية لوقف إطلاق النار لتسهيل عمليات مواجهة انتشار فيروس كورونا، إلا المليشيات الإرهابية في طرابلس خرقت الهدنة الإنسانية، وقصفت أحياء في مدينة ترهونة غربي ليبيا.