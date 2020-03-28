، "الجعيدي" لرتبة رئيس رقباء بمرور محافظة القنفذة ،

محمد بن مسعود - الدمام - يتلقّى الرئيس رقباء حسن عبده طالع الجعيدي الناشري، من منسوبي شعبة مرور محافظة القنفذة بمكة المكرمة، التهاني والتبريكات من الأهل والأقارب والأصدقاء والزملاء، بمناسبة ترقيته إلى رئيس رقباء بمرور المحافظة.

وكان مدير شعبة مرور محافظة القنفذة المقدم إبراهيم عثمان العمري، قد قلّد "الجعيدي" رتبته الجديدة، وهنّأه متمنيًا له التوفيق.

وأعرب "الجعيدي" عن شكره وامتنانه على هذه الثقة بترقيته لرتبة رئيس رقباء، معبّرًا عن سعادته بها، داعيًا الله عز وجل أن يكون عند حسن ظنّ القيادة، وأن يعينه الله على بذل المزيد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.