، بعد شهرين من التوقف جراء كورونا.. مترو "ووهان" الصينية يعود للعمل ،

محمد بن مسعود - الدمام - السلطات تطالب الركاب بارتداء أقنعة طبية واقية عند الدخول والخروج

أعادت سلطات مدينة ووهان عاصمة مقاطعة هوبي الصينية، السبت، العمل جزئيًّا بمترو أنفاق المدينة، وذلك بعد إغلاقه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد منذ أكثر من شهرين.

وعُزلت مدينة ووهان عن العالم الخارجي بسبب تفشي الفيروس التاجي في 23 يناير الماضي، وتم تعليق المواصلات في المدينة، بما في ذلك المترو والحافلات، ومنعت الأتوبيسات ووسائل النقل المائي من الدخول إليها، بالإضافة إلى وقف عمل المطار ومحطات السكك الحديدية، ومنع السكان من مغادرتها أو دخولها دون إذن خاص، كما أن الحركة حول المدينة محدودة للغاية.

ووفق "الألمانية"، قالت السلطات، في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم السبت: في 28 مارس الساعة 6.30 صباحًا تم استئناف عمل الخطوط 1،2،3،4،6،7 لمترو الأنفاق الذي يعمل في أيام الأسبوع من 6.00 إلى 23.00، وفي عطلات نهاية الأسبوع من 6.30 إلى 23.00.

وطالب البيان جميع ركاب المترو بارتداء أقنعة طبية واقية عند الدخول والخروج وأثناء الانتقال من خط إلى آخر.

وأعلنت السلطات المحلية أنها سترفع القيود على وسائل النقل في المدينة بداية من 8 أبريل المقبل.

يذكر أن مترو مدينة ووهان يحتوي على تسعة خطوط و228 محطة توقف.

وبدأت الحياة بالعودة تدريجيًّا إلى مقاطعة هوبي وعاصمتها ووهان، بعد شهرين من الإغلاق جراء الفيروس.

وكانت المقاطعة التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 50 مليون نسمة، الأكثر تضررًا من الفيروس في الصين التي سجلت أكثر من 80 ألف إصابة و3 آلاف حالة وفاة.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين: إنه تم تسجيل 54 حالة إصابة جديدة بكورونا في البر الرئيس، جميعها لوافدين من الخارج، موضحة أن العدد الإجمالي للإصابات في البر الرئيس الصيني بلغ حتى الآن 81394 حالة.