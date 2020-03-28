السعودية اليوم / تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في إقليم كردستان العراق



بغداد 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واس

سجلت في إقليم كردستان العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تسع إصابات جديدة بفايروس

وأوضح بيان صادر من وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان أنه بهذه الإصابات ترتفع حالات الإصابة بفيروس كورونا في عموم الإقليم إلى 121 إصابة .

// انتهى //

12:51ت م

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بغداد 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسسجلت في إقليم كردستان العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تسع إصابات جديدة بفايروس كورونا وأوضح بيان صادر من وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان أنه بهذه الإصابات ترتفع حالات الإصابة بفيروس كورونا في عموم الإقليم إلى 121 إصابة .// انتهى //12:51ت م0037

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