

كابول 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة العامة في أفغانستان اليوم ، ارتفاع الحالات المصابة إلى 104 إصابات .

ووافقت الحكومة الأفغانية في وقتٍ سابق على خطة فرض حظر التجوال في العاصمة كابول، في محاولة للحد من تفشي فيروس

// انتهى //

12:14ت م

0032



كابول 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة العامة في أفغانستان اليوم ، ارتفاع الحالات المصابة إلى 104 إصابات .ووافقت الحكومة الأفغانية في وقتٍ سابق على خطة فرض حظر التجوال في العاصمة كابول، في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد.// انتهى //12:14ت م0032

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا في أفغانستان إلى 104 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.