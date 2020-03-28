السعودية اليوم / الصحة السودانية تسجل حالتين جديدتين مصابة بفيروس كورونا



الخرطوم 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة السودانية اليوم ، إصابتين جديدتين بفيروس

وأفادت الوزارة في بيانها ، إن الحالتين المصابة لمواطنين سودانيين قادمين من خارج السودان ويتواجدون حاليًا في الحجر الصحي .

// انتهى //

12:05ت م

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الخرطوم 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسسجلت وزارة الصحة السودانية اليوم ، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا (كوفيد-19) ، وبذلك يرتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس إلى خمسة إصابات ، وحالة وفاة واحدة .وأفادت الوزارة في بيانها ، إن الحالتين المصابة لمواطنين سودانيين قادمين من خارج السودان ويتواجدون حاليًا في الحجر الصحي .// انتهى //12:05ت م0031

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