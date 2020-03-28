السعودية اليوم / عدسة "واس" ترصد توفر المخزون الاستهلاكي من أسطوانات الغاز بمحافظة جدة



جدة 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واس

رصدت عدسة وكالة الأنبا

وأكد المواطنون والمقيمون أثناء ارتيادهم محال بيع الغاز، ضرورة تقيدهم بالتعليمات الصادرة من الجهات ذات الاختصاص، فيما يتعلق باتخاذ التدابير اللازمة والمتعلقة بالتعقيم ونظافة الأيدي وارتداء القفازات والكمامات بشكل مستمر، إضافة لترك مسافات بين كل واحدٍ وآخر تفادياً لانتقال الفيروس –لا سمح الله- ، كما أن هناك تفعيلات لاستخدام تطبيقات إيصال الأسطوانات للمنازل في إطار الإجراءات الاحترازية أيضاً.

وحرص أصحاب محال بيع أسطوانات الغاز على رفع مستوى التوعية والتثقيف الصحي لدى العمالة المتعاقدين معها للتقيد التام بجملة الاجراءات التي تتخذها الجهات المعنية من صحية وأمنية وتعريفهم بأهمية هذه الإجراءات وإلزامهم بالنظافة والتعقيم وارتداء الكمامات أثناء تأدية أعمالهم حفاظاً على الصحة العامة .

كما شهدت جولات الرقابة الميدانية من قبل أمانة محافظة جدة، الوقوف على محال بيع وتوزيع أسطوانات الغاز ، والتأكد من تنظيفها من الزيوت والأتربة والغبار قبل بيعها على المستهلكين ، داعية للإبلاغ عن أي مخالفة بالاتصال على الرقم الموحد 940 على مدار الساعة، من منطلق حرصها على تحقيق أعلى مستوى من الخدمات التي ستضمن بعد - مشيئة الله - عدم انتشار هذا الوباء .

// انتهى //

11:47ت م

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جدة 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسرصدت عدسة وكالة الأنبا السعودية "واس" توفر المخزون الاستهلاكي من أسطوانات الغاز بمحافظة جدة، حيث شهدت محال بيع الغاز بالمحافظة الإقبال من قبل المواطنين والمقيمين وسير عملية استلام الأسطوانات الفارغة واستبدالها بأخرى مليئة بصورة طبيعية والتقيد بالخطط الاحترازية من الحفاظ على التعقيم والتنظيف من قبل العمال، إضافة لارتداء الزبائن الكمامات والقفازات وترك مسافات كافية بينهم لدرء مخاطر فيروس كورونا وأكد المواطنون والمقيمون أثناء ارتيادهم محال بيع الغاز، ضرورة تقيدهم بالتعليمات الصادرة من الجهات ذات الاختصاص، فيما يتعلق باتخاذ التدابير اللازمة والمتعلقة بالتعقيم ونظافة الأيدي وارتداء القفازات والكمامات بشكل مستمر، إضافة لترك مسافات بين كل واحدٍ وآخر تفادياً لانتقال الفيروس –لا سمح الله- ، كما أن هناك تفعيلات لاستخدام تطبيقات إيصال الأسطوانات للمنازل في إطار الإجراءات الاحترازية أيضاً.وحرص أصحاب محال بيع أسطوانات الغاز على رفع مستوى التوعية والتثقيف الصحي لدى العمالة المتعاقدين معها للتقيد التام بجملة الاجراءات التي تتخذها الجهات المعنية من صحية وأمنية وتعريفهم بأهمية هذه الإجراءات وإلزامهم بالنظافة والتعقيم وارتداء الكمامات أثناء تأدية أعمالهم حفاظاً على الصحة العامة .كما شهدت جولات الرقابة الميدانية من قبل أمانة محافظة جدة، الوقوف على محال بيع وتوزيع أسطوانات الغاز ، والتأكد من تنظيفها من الزيوت والأتربة والغبار قبل بيعها على المستهلكين ، داعية للإبلاغ عن أي مخالفة بالاتصال على الرقم الموحد 940 على مدار الساعة، من منطلق حرصها على تحقيق أعلى مستوى من الخدمات التي ستضمن بعد - مشيئة الله - عدم انتشار هذا الوباء .// انتهى //11:47ت م0030

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