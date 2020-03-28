السعودية اليوم / زيمبابوي تغلق البلاد لمدة 21 يومًا للحد من انتشار فيروس كورونا



هراري 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واس

قال رئيس زيمبابوي إمرسون منانجاجوا اليوم: "إن بلاده ستفرض إغلاقًا على مستوى البلاد لمدة 21 يومًا اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل، وذلك للمساعدة في الحد من انتشار فيروس

وذكر منانجاجوا في تصريحات نقلتها وكالة أنباء زيمبابوي، أن المسؤولين في الدولة والعاملين في مجال الصحة وحدهم سيتم إعفاؤهم من الإغلاق.

وسجلت زيمبابوي خمس حالات إصابة مؤكدة بالفيروس منها حالة وفاة واحدة.

// انتهى //

11:27ت م

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هراري 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسقال رئيس زيمبابوي إمرسون منانجاجوا اليوم: "إن بلاده ستفرض إغلاقًا على مستوى البلاد لمدة 21 يومًا اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل، وذلك للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا ".وذكر منانجاجوا في تصريحات نقلتها وكالة أنباء زيمبابوي، أن المسؤولين في الدولة والعاملين في مجال الصحة وحدهم سيتم إعفاؤهم من الإغلاق.وسجلت زيمبابوي خمس حالات إصابة مؤكدة بالفيروس منها حالة وفاة واحدة.// انتهى //11:27ت م0028

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