السعودية اليوم / سلطنة عُمان تسجل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا



مسقط 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة العمانية اليوم، 21 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس

وأفادت الوزارة في بيان لها، أن 8 حالات منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، و8 مرتبطة بالسفر وتخضع 5 حالات للتقصي الوبائي، مشيرةً إلى أن 23 حالة قد تماثلت للشفاء.

// انتهى //

11:22ت م

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مسقط 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسسجلت وزارة الصحة العمانية اليوم، 21 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19)، وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في سلطنة عمان 152 حالة.وأفادت الوزارة في بيان لها، أن 8 حالات منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، و8 مرتبطة بالسفر وتخضع 5 حالات للتقصي الوبائي، مشيرةً إلى أن 23 حالة قد تماثلت للشفاء.// انتهى //11:22ت م0026

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