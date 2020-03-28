تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت

السبت 28 مارس 2020

سجلت متوسطات أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية خلال التعاملات الصباحية، اليوم السبت، استقرارا، وفق متعاملين.



وتشير بيانات إلى أن سعر الذهب عيار 24 بلغ 196.28 ريال (52.34 دولار)، والذهب عيار 22 بلغ 179.92 ريال (47.98 دولار)، بينما سجل الذهب عيار 21 نحو 171.74 ريال (45.80 دولار).

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 147.21 ريال (39.26 دولار )، والذهب عيار 14 بلغ 114.49 ريال (30.53 دولار).

وعالميا تراجع الذهب يوم الجمعة -آخر إغلاق- إذ باع المستثمرون المعدن الأصفر لجني الأرباح، لكنه يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ ديسمبر/كانون الأول 2008؛ إذ تسبب ارتفاع قياسي في طلبات إعانة البطالة الأمريكية بسبب فيروس كورونا في تغذية الآمال بمزيد من التحفيز لكبح الضرر الاقتصادي الناجم عن الجائحة.

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وانخفض الذهب 0.3% إلى 1624.41 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:16 بتوقيت جرينتش، بعد 5 جلسات متتالية من المكاسب. ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1643.30 دولار للأوقية.

وأكدت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال، الخميس، تصنيفها للديون السيادية للسعودية عند (A-/A-2) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وبحسب رويترز، قالت الوكالة إن تقديراتها للوضع القوي لصافي أصول المملكة يبقى عامل دعم رئيسيا للتصنيفات.

وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت مبادرات عاجلة تصل قيمتها لنحو 120 مليار ريال سعودي (31.93 مليار دولار) للحد من تأثير تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد.

وفي تلك المبادرات تم تخصيص 70 مليار ريال لمساندة القطاع الخاص خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات فيروس كورونا.