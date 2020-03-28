شكرا لقرائتكم خبر عن سلال غذائية لمتضرري السيول في عدن والان نبدء بالتفاصيل

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أول أمس، توزيع المساعدات الغذائية للمتضررين من الأمطار والسيول في محافظة عدن، حيث جرى توزيع 250 سلة غذائية استفاد منها 1500 فرد في مديرية دار سعد. وقد دشن المركز قبل يومين توزيع مساعدات إيوائية وغذائية للمتضررين من السيول في محافظات عدن، والمهرة، وحضرموت، ومأرب، شملت 2313 سلة غذائية، و 4000 كرتون من التمور، و308 خيام، و600 بساط، و790 حقيبة إيواء طارئة، يستفيد منها أكثر من 37.000 فرد. ويأتي ذلك انطلاقًا من حرص المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للتخفيف عن معاناة المتضررين من الأمطار الغزيرة في مختلف المحافظات اليمنية.

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