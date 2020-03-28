، "قنبلة كورونا بالمحيط".. المئات حبيسي بؤرة عائمة اسمها "زاندام" ،

محمد بن مسعود - الدمام - سفينة سياحية قبالة سواحل بنما ولا تستطيع الرسو بأي ميناء بالمنطقة

توفي 4 من الركاب على متن سفينة زاندام السياحية قبالة بنما، وفقما أعلنت الشركة المشغلة لها، بينما يعاني عشرات من أعراض تشبه الإنفلونزا، منهم اثنان على الأقل أصيبا بفيروس كورونا.

وقالت شركة هولاند أميركا، في بيان أمس الجمعة: "نؤكد أن 4 ضيوف كبار السن توفوا على متن "زاندام"، والتي تقبع حاليًّا قبالة ساحل بنما، وهي تحمل 1243 مسافرًا، فضلًا عن طاقمها المكون من 586 شخصًا، ويحمل 305 مسافرين من الجنسية الأميركية، وفق ما أورد موقع "ميامي سي بي إس لوكال"، ولا تستطيع السفينة الرسو على أي ميناء محلي بالمنطقة.

وبحسب "سكاي نيوز" قالت الشركة المالكة للسفينة: إن هناك 53 مسافرًا، و85 من أفراد الطاقم يعانون من أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا، وقد تلقت "زاندام" إمدادات طبية من سفينة أخرى قريبة تدعى روتردام، مساء الخميس، تشمل أجهزة لاختبارات فيروس كورونا.

وبالإضافة إلى ذلك يتم نقل الركاب الأصحاء من "زاندام" إلى "روتردام" باتباع بروتوكولات صارمة، حسب الموقع، بينما يحصل الضيوف الذين تزيد أعمارهم على 70 عامًا على الأولوية، وبمجرد وصول هؤلاء الركاب الأصحاء إلى "روتردام"، ينبغي عليهم البقاء في غرفهم.

أما أي شخص مريض على متن "زاندام"، فسيبقى على متن تلك السفينة، علمًا بأنه لا يوجد على متن زاندام سوى 4 أطباء و4 ممرضات، بينما تحمل "روتردام" طبيبًا واحدًا و4 ممرضات.