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تخطى عدد المصابين بفيروس كورونا خلال الدقائق الماضية، حاجز الـ 600 ألف إصابة؛ ليصبح -وفق آخر الأرقام- 600 ألف و834 إصابة، بينما وصل عدد المتعافين إلى 133 ألفاً و426 متعافياً، وسجّلت الوفيات 27 ألفاً و417 حالة حول العالم.
وتأتي تلك التطورات في ظل سباق دولي متواصل بهدف إنتاج لقاح أو علاج للفيروس؛ حيث بدأت بالفعل التجارب السريرية على لقاحات فيروس كورونا المستجد، فيما ستبدأ أخرى تقريباً، لكن يظل من الصعب تحديد موعد طرحه.
وباتت كل عيون العالم منصبة نحو اللقاح المرتقب للفيروس، الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية أخيراً جائحة، علّه يقي البشر خطر المرض الذي أزهق أرواح الآلاف حول العالم.
وبحسب صحيفة "غارديان" البريطانية، فإن 35 شركة ومؤسسة أكاديمية في العالم تتنافس في إنتاج لقاح يستطيع درء خطر الفيروس المعروف أيضا باسم "كوفيد-19".
فيروس كورونا الجديد
28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441 11:51 AM
حالات المتعافين أكثر من 133 ألفاً والوفيات فوق الـ 27 ألفاًعدد المصابين بـ "كورونا" عالمياً يتخطى حاجز الـ 600 ألف
تخطى عدد المصابين بفيروس كورونا خلال الدقائق الماضية، حاجز الـ 600 ألف إصابة؛ ليصبح -وفق آخر الأرقام- 600 ألف و834 إصابة، بينما وصل عدد المتعافين إلى 133 ألفاً و426 متعافياً، وسجّلت الوفيات 27 ألفاً و417 حالة حول العالم.
وتأتي تلك التطورات في ظل سباق دولي متواصل بهدف إنتاج لقاح أو علاج للفيروس؛ حيث بدأت بالفعل التجارب السريرية على لقاحات فيروس كورونا المستجد، فيما ستبدأ أخرى تقريباً، لكن يظل من الصعب تحديد موعد طرحه.
وباتت كل عيون العالم منصبة نحو اللقاح المرتقب للفيروس، الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية أخيراً جائحة، علّه يقي البشر خطر المرض الذي أزهق أرواح الآلاف حول العالم.
وبحسب صحيفة "غارديان" البريطانية، فإن 35 شركة ومؤسسة أكاديمية في العالم تتنافس في إنتاج لقاح يستطيع درء خطر الفيروس المعروف أيضا باسم "كوفيد-19".
، عدد المصابين بـ "كورونا" عالمياً يتخطى حاجز الـ 600 ألف ،
المصدر : الخليج 365
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