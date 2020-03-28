، يعمل على التقنية الجزيئية.. جهاز محمول يحدد الإصابة بكورونا في 5 دقائق ،

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ابتكرت شركة أمريكية جهازًا "محمولًا" قادرًا على تحديد إصابة الأشخاص بفيروس كورونا المستجدّ في خمس دقائق، أو تأكيد عدم إصابته في 13 دقيقة.
وقالت مختبرات "أبوت"، في بيان أمس الجمعة: إن إدارة الأغذية والأدوية الأميركية أعطتها الإذن للبدء في إنتاج هذه الأجهزة التي ستتمكن من توفيرها للعاملين في مجال الرعاية الصحية في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.
وسيتم إجراء الاختبارات باستخدام جهاز محمول بحجم محمصة خبز صغيرة، يعمل على التقنية الجزيئية.
وأوضح روبرت فورد المسؤول في الشركة "سوف تتم محاربة وباء كوفيد 19 على جبهات متعددة، وسيساعد هذا الجهاز في مواجهة الوباء من خلال قدرته على إعطاء النتائج في دقائق"؛ وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.
وأضاف أنه بفضل حجمه الصغير، يمكن استخدام الجهاز خارج المستشفيات.
ومع ذلك لم يتلقَّ هذا الجهاز الضوء الأخضر من إدارة الأغذية والأدوية الأميركية. وقالت الشركة إنه حصل على الموافقة لاستخدامه في المختبرات المعتمدة ولدى مقدمي الرعاية الصحية في حالات الطوارئ فقط.فيروس كورونا الجديد
28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441 11:48 AM
للاستخدام بالمختبرات المعتمدة ولدى مقدمي الرعاية الصحية بحالات الطوارئ فقطيعمل على التقنية الجزيئية.. جهاز محمول يحدد الإصابة بكورونا في 5 دقائق
ابتكرت شركة أمريكية جهازًا "محمولًا" قادرًا على تحديد إصابة الأشخاص بفيروس كورونا المستجدّ في خمس دقائق، أو تأكيد عدم إصابته في 13 دقيقة.
وقالت مختبرات "أبوت"، في بيان أمس الجمعة: إن إدارة الأغذية والأدوية الأميركية أعطتها الإذن للبدء في إنتاج هذه الأجهزة التي ستتمكن من توفيرها للعاملين في مجال الرعاية الصحية في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.
وسيتم إجراء الاختبارات باستخدام جهاز محمول بحجم محمصة خبز صغيرة، يعمل على التقنية الجزيئية.
وأوضح روبرت فورد المسؤول في الشركة "سوف تتم محاربة وباء كوفيد 19 على جبهات متعددة، وسيساعد هذا الجهاز في مواجهة الوباء من خلال قدرته على إعطاء النتائج في دقائق"؛ وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.
وأضاف أنه بفضل حجمه الصغير، يمكن استخدام الجهاز خارج المستشفيات.
ومع ذلك لم يتلقَّ هذا الجهاز الضوء الأخضر من إدارة الأغذية والأدوية الأميركية. وقالت الشركة إنه حصل على الموافقة لاستخدامه في المختبرات المعتمدة ولدى مقدمي الرعاية الصحية في حالات الطوارئ فقط.
، يعمل على التقنية الجزيئية.. جهاز محمول يحدد الإصابة بكورونا في 5 دقائق ،
المصدر : الخليج 365
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