استلام 123 طن قمح لتأمين المخزون الإستراتيجي

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الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم السبت استلام 123 ألف طن قمح بمينائي جدة الإسلامي والملك عبد العزيز بالدمام ، تم استيرادهم من أوروبا .
وتم استقبال باخرة تحمل 66 ألف طن قمح بميناء الملك عبد العزيز بالدمام امس الأول ، ضمن خطة المملكة لتأمين المخزون الإستراتيجي .
وكانت المؤسسة العامة للحبوب قد اكدت تغطية احتياجات السوق المحلي ، إذ تبلغ المخزونات الجاهزة للضخ (1.8) مليون كيس زنة 45 كجم بخلاف العبوات المنزلية والإنتاج اليومي الذي يغطي الاحتياج المحلي .
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