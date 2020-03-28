شكرا لمتابعة خبر عن استلام 123 طن قمح لتأمين المخزون الإستراتيجي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم السبت استلام 123 ألف طن قمح بمينائي جدة الإسلامي والملك عبد العزيز بالدمام ، تم استيرادهم من أوروبا .

وتم استقبال باخرة تحمل 66 ألف طن قمح بميناء الملك عبد العزيز بالدمام امس الأول ، ضمن خطة المملكة لتأمين المخزون الإستراتيجي .

وكانت المؤسسة العامة للحبوب قد اكدت تغطية احتياجات السوق المحلي ، إذ تبلغ المخزونات الجاهزة للضخ (1.8) مليون كيس زنة 45 كجم بخلاف العبوات المنزلية والإنتاج اليومي الذي يغطي الاحتياج المحلي .