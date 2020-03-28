شكرا لمتابعة خبر عن «الحصيني»‏ : انخفاض في درجات الحرارة غدًا الأحد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة " تسميات " عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، عن انخفاض درجة الحرارة غدًا الأحد.

وقال عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: " متوقع اليوم السبت امطار من خفيفة لمتوسطة -إن شاء الله- على أجزاء من شمال وسط وشرق المملكة والمرتفعات الجنوبية والغربية " .

وأضاف: " متوقع رياح من متوسطة إلى قوية على معظم المناطق مع فرصة تشكل موجة غبار/ إلا أن يصرفها الله، وانخفاض في الحرارة من غدًا الأحد من "3" الى "5" عما سجلت اليوم السبت " .