شكرا لمتابعة خبر عن تعاطف عالمي مع لقطة الممرض السعودي الذي تحاشى احتضان طفله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

صدى

تناولت الصحف العالمية فيديو الممرض السعودي الذي نشرته صحيفة "" الإلكترونية في وقت سابق؛ حيث اكتسب تعاطفًا عالميًا كبيرًا بعدما أظهر الممرض وهو يتحاشى احتضان طفله خوفًا عليه من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأثار الفيديو، تعاطف العالم وتوحيد الجميع في مشاعرهم ومشاكلهم؛ لتعلو المشاعر الإنسانية فوق كل المشاعر ويستطيع كورونا رغم وحشيته وفتكه توحيد العالم بأسره على مشهدٍ لأب حُرم من احتضان طفله وتقبيله.

وعلقت صحيفة "ABC"، على اللقطة قائلة: " ممرض سعودي يسقط على الأرض ويبكي بعدما أجبر على عدم إعطاء ابنه عناقًا عقب ورديته، في محاولة لحماية عائلته من فيروس كورونا المستجد " .