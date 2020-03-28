بالفيديو.. عشرات الكمامات القفازات المستعملة ملقاة على الأرض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تداول نشطاء التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعشرات الكمامات والقفازات المستعملة ملقاة على الأرض مما قد يتسبب في مزيد من الإصابة بالفيروس الوبائي. تداول نشطاء التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعشرات الكمامات والقفازات المستعملة ملقاة على الأرض مما قد يتسبب في مزيد من الإصابة بالفيروس الوبائي. وأظهر المقطع كميات كبيرة منها مع تعليق بأن هذه العادة سيئة وتنقل العدوى وعلى المستخدمين لهذه الأدوات إلقاء الكمامات وغيرها في حاويات القمامة حتى لا تتسبب في العدوى.

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