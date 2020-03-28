شكرا لمتابعة خبر عن «حساب المواطن» يوضح موقف المستفيدين الجدد أثناء تعليق العمل بالمكاتب الحكومية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد برنامج حساب المواطن اليوم السبت على دراسة الطلبات التي تم تقديمها بعد 10 مارس الجاري ، دون تأخير بسبب تعليق العمل بالمكاتب الحكومية .

وأبان حساب المواطن أنه سيتم ابلاغ اصحابها بنتائج الدراسة وما إذا كانت طلباتهم استوفت الشروط والأهلية أم لا ، عن طريق زيارة حساب دراسة الأهلية، ضمن دورة الأهلية لشهر مايو .

جاء ذلك رداً على مواطن تساءل حول الرد على طلب قدمه للبرنامج ، وما إذا كانت إجراءات العمل سارية أم سينتهي حتى انتهاء هذه الظروف الإستثنائية .