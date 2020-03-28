شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة فيديو تغليف منزل بالقصدير خوفًا من كورونا في القطيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القطيف (صدى): كشفت صحيفة " صدى "، حقيقة مقطع الفيديو المتداول الذي زعم تغليف منزل بالقصدير في محافظة القطيف خوفًا من كشفت صحيفة ""، حقيقة مقطع الفيديو المتداول الذي زعم تغليف منزل بالقصدير في محافظة القطيف خوفًا من فيروس كورونا المستجد وبعد البحث عن أصل الفيديو، اتضح عدم صحة الفيديو المتداول بعنوان «منزل في القطيف بالمملكة تم تغليفه بالقصدير خوفا من فيروس كورونا»؛ حيث أن الفيديو الحقيقي قديم ويعود زمن نشره على اليوتيوب قبل سنتين لمنزل بالخبر. .

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