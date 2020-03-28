شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الأمير تركي الفيصل يكشف كيف تأسست القاعدة وماذا كانت أهدافها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف الأمير تركي الفيصل رئيس الإستخبارات الأسبق وسفير المملكة الأسبق في الولايات المتحدة وبريطانيا ، كيفية تأسيس تنظيم القاعدة الإرهابي وأهدافه في بداية نشأته .
وأكد "الفيصل " في برنامج "السطر الأول " المذاع على MBC أن ما يُشاع من كون القاعدة صناعة امريكية بدعم سعودي هو أمر عار عن الصحة وأنباء يتم ترويجها بناءً على ادعاءات خاطئة او ادعاءات مغرضة .
وكشف " الفيصل " أن القاعدة تأسست في معسكرات اللاجئين الأفغان على يد أسامة بن لادن وأيمن الظواهري وعبد الله عزام على أساس أنها قاعدة لتوفير الدعم للمسلمين بصفة عامة .
وأضاف أن القاعدة مع نهاية الإحتلال السوفيتي في افغانستان بين الفترة بين عام 1988 م إلى 1989 م كانت تعمل مركز خدمات لمساعدة المجاهدين ، ثم تحولت بعد ذلك لأهدافها السياسية المعروفة ، وبالتالي فهي لم تكن سعودية المنشأ ولا أمريكية المنشأ .
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