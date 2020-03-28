نائب أمير جازان لمنسوبي الصحة: كل عبارات الفخر لا تضاهي ما تقدمونه للوطن

وجَّه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، نائب أمير منطقة جازان، رسالة شكر لمنسوبي ومنسوبات الصحة في المنطقة، مؤكدًا لهم أن دورهم في حماية صحة الوطن تاريخي وعظيم.
وقال الأمير في رسالته:
كل عبارات الفخر والاعتزاز لا تضاهي ما تقدمونه من أجل صحة الوطن، وفي ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وجهت بها قيادتنا الرشيدة، فإن دوركم في تقديم الرعاية الصحية تاريخي وعظيم.
وها نحن نباهي بكم وبتضحياتكم وجهودكم، التي أثبتم من خلالها ولاءكم لهذا الوطن العظيم..
إخواني وأخواتي..
بعون الله ثم بحكمة قياداتنا الرشيدة وتفانيكم وبذلكم وعطائكم نجتاز كل التحديات، ونصنع غداً أكثر إشراقاً وأملاً.
شكراً يليق بعطاءاتكم التي نفتخر بها
شكراً بحجم ما تقدمونه من جهود عظيمة في سبيل صحة المواطن والمقيم.
أخوكم ||
محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود
نائب أمير منطقة جازان
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