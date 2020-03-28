الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية على 12 منطقة.. السبت

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم السبت، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق عدة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الحالة الجوية السابقة تشمل مناطق «الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية، الرياض، المدينة المنورة، ومكة المكرمة».

وأضافت أن الحالة الجوية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على بعض من المناطق السابق ذكرها.

كما توقعت الهيئة، هطول أمطار رعدية على مناطق «الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والشرقية وأجزاء من مناطق الرياض والمدينة المنورة»، وكذلك على مرتفعات «جازان، عسير والباحة، تمتد إلى منطقة نجران».

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وأضافت هيئة الأرصاد، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

أمّا الخليج العربي، فتكون حركة الرياح السطحية من شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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