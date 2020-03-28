︎ .

‏تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية لمكافحة فيروس ‎#كورونا على نطاق الأحياء:(الشريبات ،بني ظفر، قربان، الجمعة، وجزء من الإسكان، بني خدرة) ومنع الدخول أو الخروج منها على مدار اليوم (24) ساعة إبتداءً من 6:00 صباح يوم غدٍ السبت 4 شعبان 1441هـ لمدة أسبوعين.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تطبيق الحظر و منع الدخول و الخروج ٢٤ ساعة على هذه الأحياء في المدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.