علمت «عاجل» أن الجهات الأمنية بمنطقة الباحة تباشر جريمة قتل بمركز معشوقة. وقالت مصادر لـ«عاجل»: إن المقتول وافد باكستاني ثلاثيني مصاب بطلقة بعنقه في مركز معشوقه بمنطقة الباحة. «عاجل» ستوافيكم بالتفاصيل حال ورودها

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر «عاجل»: مقتل وافد في الباحة بطلقة في العنق.. والجهات الأمنية تباشر الحادث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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