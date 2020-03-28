النيابة العامة تأمر بتوقيف 3 أشخاص استغلوا فيروس كورونا في الإرجاف الديني

أمرت النيابة العامة بالقبض على ثلاثة أشخاص استغلوا وسائل التواصل الاجتماعي في التأوُّل على الله والإرجاف الديني بسبب فيروس كورونا.
كما تتضمن الاتهامات الموجهة، للأشخاص الثلاثة، اختلاق مسببات عقابية، وتأثيمٌ آثم واسقاطات تحريضية مُدلِّسّة، تحت طائلة المُساءلة الجزائية المشددة.
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النيابة العامة توجه بالقبض على شخص سخر من أزمة كورونا وروج معلومات زائفة
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