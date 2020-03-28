«الضمان الصحي» يعتمد آلية صرف الأدوية للمؤمن عليهم خلال إجراءات منع التجول

اعتمد مجلس الضمان الصحي التعاوني، الجمعة، آلية جديدة لصرف الأدوية خلال إجراءات الوقاية من فيروس «كورونا المستجد».

وأصدر المجلس تعميمًا إلحاقيًا مهمًا تم توزيعه على شركات التأمين الصحي، ومقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين، نظرًا للإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد التعميم ضرورة التقيد بالتعميم السابق الصادر بتاريخ 12/5/2019م؛ بخصوص آلية إعادة صرف الدواء للمؤمن لهم، وبالأخص أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وشدد التعميم على إعادة صرف الأدوية للمؤمن لهم؛ دون الحاجة لزيارة المريض للعيادة «إلا إذا كانت هناك حاجة ماسة لمعاينة المريض من قبل الطبيب المختص»، إضافة إلى إمكانية إعادة صرف الدواء للمؤمن لهم من خلال التواصل مباشرة مع شركة التأمين؛ من أجل تمديد صلاحية إعادة صرف الدواء لمدة ثلاثة أشهر أو حتى تاريخ انتهاء الوثيقة.

وأكد التعميم على التزام شركة التأمين بتوفير صيدليات معتمدة داخل الشبكة الطبية لديها، وأن تكون الصيدليات موزعة بشكل جغرافي واسع بما يخدم المؤمن لهم كافة، في مختلف مواقعهم؛ من أجل صرف الدواء، وأن «تلتزم الصيدليات بالتحقق من هوية الشخص المستلم للدواء».

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ولف التعميم، إلى أنه «يمكن لشركة التأمين وبالتنسيق مع الصيدليات المتعاقدة معها، توصيل الأدوية للمؤمن لهم، كما يتعين على شركات التأمين، ومقدمي الخدمة الصحية استخدام قنوات التواصل الرسمية لديها لتوعية عملائهم بهذه الإجراءات، وبالأخص الذين لديهم أمراض مزمنة بإمكانية إعادة صرف الدواء واستلامه في منازلهم».

يشار إلى أن مجلس الضمان الصحي، وفّر حزمة من الخدمات مثل الاستعلام عن بيانات المؤمن له، وكذلك إنهاء إجراءات طلبات تأهيل شركات التأمين الصحي، واعتماد مقدمي خدمات الرعاية الصحية، إضافة إلى الرد على الاستفسارات كافة وتلقي المقترحات والشكاوى، واتخاذ القرارات بشأنها عبر العديد من القنوات المختلفة مثل الرقم الموحد (920001177)، أو الوصول عبر الموقع الإلكتروني للأمانة العامة (www.cchi.gov.sa) أو تطبيق الهواتف الذكية (CCHIKSA)، بالإضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي (تويتر، فيس بوك، لنكد إن) على الصفحات الرسمية للمجلس CCHIKSA) (.

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