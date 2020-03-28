الداخلية تسمح لملاك الإبل وتجار الأنعام بالدخول والخروج من الرياض والمدينة ومكة غدًا السبت

سمحت وزارة الداخلية لملاك الإبل والاسطبلات وتجار الأنعام بالدخول والخروج من الرياض والمدينة ومكة، غدًا السبت فقط، لمدة تسع ساعات وذلك تيسيرًا على المواطنين، ودعمًا لحركة التجارة في هذا المجال، ولتأمين ومعالجة أوضاعهم.

وصرح مصدر مسؤول بالوزارة بأنه استنادًا لأمر منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد لمدة 21 يومًا، سيتم السماح لملاك الإبل والاسطبلات وتجار الأنعام، بالدخول والخروج إلى مدن: (الرياض، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة)، خلال فترة رفع منع التجول فقط ليوم غد السبت.

وتبدأ فترة السماح من الساعة 6 صباحًا إلى 3 عصرًا، وذلك تيسيرًا على المواطنين، ودعمًا لحركة التجارة في هذا المجال، ولتأمين ومعالجة أوضاعهم.

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وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين أهمية الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية، وتمكين الجهات الصحية المختصة من تقديم الرعاية الطبية، لمنع انتشار الفيروس والقضاء عليه ، ضمانًا لسلامة الجميع.

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