وزارة الصحة تجيب بالفيديو.. هل إجراءات المملكة كافية لمواجهة انتشار فيروس «كورونا المستجد»؟

أكدت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة ستكون كافية في مواجهة انتشار «كورونا المستجد» بشرط الالتزام بالتعليمات والتوجيهات والإرشادات التي تطلقها الجهات المعنية.

وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، قال المتحدث الرسمي للوزارة، محمد العبد العالي: اتخذت المملكة العربية السعودية العديد من الإجراءات الاحترازية لحماية المجتمع من فيروس «كورونا المستجد».

وأوضح أن تلك الإجراءات تمثلت في «بإطلاق مجموعة من الإجراءات الصحية والطبية، وكذا الجاهزية والاستيعابية لأي تطورات، إضافة إلى حملات التوعية بالبقاء في المنازل، وخطوات منع التجول».

وأكد العبد العالي، أن «كل هذه الإجراءات، قائمة على دراسات علمية أثبت تطبيقها نجاحًا في مواجهة الفيروس بدول أخرى، وأثبتت إيجابية في مواجهة فيروسات وأوبئة أخرى شهدها العالم».

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وأضاف العبد العالي: كل إجراءات المملكة، ثبت أن لها أثر إيجابي؛ لكن الأهم، هل كل هذه الإجراءات كافية بتحقيق الأهداف (الحد من انتشار الفيروس)؟

وأجاب العبد العالي: بالتأكيد يمكن تحقيق ذلك الهدف؛ إذا كنا كلنا مسؤولين وملتزمين، واستفدنا منها وطبقناها على أنفسنا وأفراد أسرتنا من حولنا.

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