النيابة توجه بالقبض على شخص قام بممارسات لا أخلاقية في التواصل الاجتماعي

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناء على ماتم رصده من قبل وحدة الرصد لديها بشأن محتوى معلوماتي بأحد تطبيقات التواصل الاجتماعي يتضمن قيام شاب بإنتاج ونشر ممارسات لا أخلاقية ومشينة، مما يعد سلوكاً ماساً بالآداب العامة والقيم الدينية، وسلوكيات آثمة ونشاط مجرّم.
وبين المصدر أنه بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة طبقاً للمادتين (15، 17) من نظام الإجراءات الجزائية فقد صدر توجيه النيابة العامة بالقبض على المعني في المقطع والمشاركين معه ومن قام بتصوير ذلك، واستكمال الإجراءات الجزائية بحقهم.
وأكد المصدر أن السلوك المادي الصادر عن المذكور مجرم ومعاقب عليه طبقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
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