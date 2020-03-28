سوق خضار مؤقت بالمدينة لتخفيف الازدحام

خطوة ناجحة
ذكر أبو سالم، وهو صاحب إحدى البسطات، أنه افتتح البسطة رغم إمكاناته المالية المتواضعة بهدف الكسب الحلال، موضحاً أن السوق في يومه الأول يعد ناجحا، مؤكداً أن العرض فيه وفرة كبيرة تلبي الإقبال المتواصل على الخضروات والفواكه بشكل يومي. بدوره، أوضح أمين منطقة المدينة المنورة المُكلّف فهد محمد البليهشي أن «السوق الجديد المؤقت سيعمل على تخفيف الزحام على السوق المركزي الذي بدوره سيخدم الأهالي في الأحياء الواقعة جنوب غرب المدينة المنورة، الأمر الذي يتيح تقديم خيارات متعددة للتسوق، ويرفع معدلات نشاط تجارة التجزئة للخضروات والفواكه التي تشهد معدلات متنامية في الطلب في ظل وفرة مخزونها بالمنطقة». فرص عمل
أشار البليهشي إلى أن السوق الجديد سيسهم في توفير فرص عمل جديدة تقتصر على المواطنين السعوديين الراغبين بالعمل وممارسة هذا النشاط التجاري الحيوي. يُذكر أن السوق الجديد سيكون متاحاً خلال ساعات الصباح ابتداءً من الساعة الـ6 صباحاً، ويستمر يومياً حتى الساعة 12 ظهراً.
جولات ميدانية
كثفت بلدية أُحد جولاتها الميدانية على مراكز التموينات والمخابز خلال فترة حظر التجول، وذلك للتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا، مؤكدةً على المنشآت ضرورة تغليف الخضروات والفواكه، وأغلقت 9 منشآت غذائية، وغرمت منشأة مخالفة.
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