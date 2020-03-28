مخالفات تجارية بمحلات بارق



تواصل بلدية بارق جهودها المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال تكثيف حملات التعقيم والتطهير في نطاق واسع، شملت أجهزة الصراف الآلي والشوارع وأماكن عامة وحدائق ومنتزهات، وذلك استكمالاً لإجراءاتها الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا. ونفذت البلدية جولة ميدانية بحضور المحافظ مفرح زايد البناوي، يرافقه رئيس البلدية المهندس محمد مرزن عسيري على المحلات التجارية والتموينية، للتأكد من عدم رفع الأسعار والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وقد تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق عدد من المخالفين. كما واصلت البلدية متابعة الأسواق للتأكد من التزامهم بوضع ملصقات توعوية لتحديد المسافة بين الزبائن أمام المحاسبين، إضافة إلى القيام بجولة ميدانية بالتعاون مع وزارة التجارة شملت الأسواق التجارية والتموينية في المحافظة والمراكز التابعة لها للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، فيما سجلت وزارة التجارة 3 مخالفات على المحلات التي لم تلتزم بنظام وضع بطاقة السعر على المنتجات المعروضة.

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