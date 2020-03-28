14 رسالة ماجستير عن بُعد بجامعة الإمام عبدالرحمن

ناقشت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام خلال الأسبوعين الماضيين عدداً من رسائل الماجستير إلكترونيا، فخلال الأسبوع الماضي تحديداً تمت مناقشة 14 رسالة علمية لدرجة الماجستير في الكليات التالية: كلية التربية، كلية العلوم، كلية الحاسب الآلي، العلوم الطبية التطبيقية. وأوضح عميد الدراسات العليا المكلف بالجامعة سعد السعدي أن هناك عدداً من المناقشات المعتمدة في طور تحديد مواعيد المناقشة من قِبل الكليات ولجان المناقشة وذلك باستخدام تقنية الاتصال المرئي والمسموع «عن بُعد»، مبيناً أن هذا التحول الإلكتروني يأتي استجابةً للتوجيهات الحكومية وحرصاً من عمادة الدراسات العليا بضرورة التحول الإلكتروني وخدمة الطلاب والطالبات وعدم تأخير مناقشاتهم ورغبةً في تسهيل إجراءات تخرجهم. تجدر الإشارة إلى أن جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام ممثلةً في عمادة الدراسات العليا بالتعاون مع عمادة الاتصالات وتقنية المعلومات وعمادة التعلم الإلكتروني والكليات المعنية كانت سباقة في هذا التحول.



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