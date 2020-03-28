السعودية اليوم / المغرب تسجل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا و 12 حالة إصابة مؤكدة



الرباط 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس

وأفادت الصحة المغربية أنه بهذا الإعلان ترتفع الحصيلة في المملكة المغربية إلى 23 وفاة، و 345 حالة إصابة مؤكدة.

// انتهى //

00:31ت م



الرباط 04 شعبان 1441 هـ الموافق 28 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا ، و 12 حالة إصابة بالفيروس خلال الـ3 ساعات الماضية.وأفادت الصحة المغربية أنه بهذا الإعلان ترتفع الحصيلة في المملكة المغربية إلى 23 وفاة، و 345 حالة إصابة مؤكدة.// انتهى //00:31ت م

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