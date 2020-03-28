

الرياض 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أن المتابعة الأمنية، أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكن الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي من تحديد هوية مواطن في العقد الرابع من عمره والقبض عليه بعد أن أثبتت الدلائل تورطه في ارتكاب (7) حوادث حرائق عمد، باشرتها فرق الدفاع المدني بمنطقة الرياض، تمثلت بإضرام النار في خمس مركبات ومنزلين بسكب مادة قابلة للاشتعال، وذلك بحي الفوطة، دون وقوع إصاباتٍ ولله الحمد، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه تبين أنه يعاني من اعتلال نفسي، حيث جرى بحقه اتخاذ الإجراءات النظامية كافة.

// انتهى //

00:28ت م

0220





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شرطة منطقة الرياض: القبض على شخص تورط في ارتكاب (7) حوادث حرائق عمد بحي الفوطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.