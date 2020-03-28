السعودية اليوم / أمانة تبوك تتابع التزام مراكز التسوق بوضع إشارات للمسافات الصحية بين المتسوقين



تبوك 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واس

تتابع أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة لها من خلال فرقها الرقابية التزام مراكز التسوق بالمنطقة، بوضع إشارات للمسافات الصحية بين المتسوقين حرصاً على سلامتهم، ومنعاً لنقل العدوى بين مرتادي المراكز، إضافة إلى وضع إشارات بألوان صفراء وحمراء تدل على أهمية الحذر ووجوبه في وضع مسافات آمنة، لمنع انتشار فيروس

وتحمل الإشارات الجديدة في مراكز التسوق عبارات توعوية عما يجب أن يعتمد عليه المتسوقون في التعامل مع فيروس كورونا بالتباعد الذي يعد من أهم سبل الوقاية خلال هذه الفترة، كما عملت المراكز على فتح ممرات إضافية، واستحداث مساحات جديدة في المراكز للتوسيع على المتسوقين، وإتاحة الفرصة للحركة بعيداً عن التكدس والازدحام.

ويأتي إلزام مراكز التسوق بهذه الخطوات الاحترازية كواحدة من الإجراءات التي تتخذها وزارة الشؤون البلدية والقروية للوقاية من آثار فيروس كورونا والحد من انتشاره، وفقاً للجهود التي تقوم بها الجهات الحكومية، لمكافحة الفيروس وحماية المجتمع من انتشاره .

وعملت أمانة تبوك على توجيه مراكز التسوق بتعقيم العربات الخاصة بحمل البضائع لضمان وقاية المتسوقين من التأثر بملامستها خلال دفعها بأرجاء المراكز، لا سيما وأنها تتنقل بين أيادي مرتادي مراكز التسوق طوال اليوم، ما يجعلها عرضة للتلوث في حال بقائها دون تنظيف وتعقيم دوري قبل كل استخدام جديد .

وكانت الأمانة وجهت في وقت سابق مراكز التسوق بعدم السماح بتكدس المتسوقين من خلال السماح بدخول العدد الذي يضمن سلامة المتسوقين حتى انتهائهم، قبل السماح بدخول مجموعة أخرى بنفس الطريقة بهدف تثبيت الإجراءات الوقائية لسلامة المواطنين والمقيمين خلال تسوقهم في المراكز والتموينات .

// انتهى //

00:26ت م

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تبوك 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واستتابع أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة لها من خلال فرقها الرقابية التزام مراكز التسوق بالمنطقة، بوضع إشارات للمسافات الصحية بين المتسوقين حرصاً على سلامتهم، ومنعاً لنقل العدوى بين مرتادي المراكز، إضافة إلى وضع إشارات بألوان صفراء وحمراء تدل على أهمية الحذر ووجوبه في وضع مسافات آمنة، لمنع انتشار فيروس كورونا بين مرتادي مراكز التسوق .وتحمل الإشارات الجديدة في مراكز التسوق عبارات توعوية عما يجب أن يعتمد عليه المتسوقون في التعامل مع فيروس كورونا بالتباعد الذي يعد من أهم سبل الوقاية خلال هذه الفترة، كما عملت المراكز على فتح ممرات إضافية، واستحداث مساحات جديدة في المراكز للتوسيع على المتسوقين، وإتاحة الفرصة للحركة بعيداً عن التكدس والازدحام.ويأتي إلزام مراكز التسوق بهذه الخطوات الاحترازية كواحدة من الإجراءات التي تتخذها وزارة الشؤون البلدية والقروية للوقاية من آثار فيروس كورونا والحد من انتشاره، وفقاً للجهود التي تقوم بها الجهات الحكومية، لمكافحة الفيروس وحماية المجتمع من انتشاره .وعملت أمانة تبوك على توجيه مراكز التسوق بتعقيم العربات الخاصة بحمل البضائع لضمان وقاية المتسوقين من التأثر بملامستها خلال دفعها بأرجاء المراكز، لا سيما وأنها تتنقل بين أيادي مرتادي مراكز التسوق طوال اليوم، ما يجعلها عرضة للتلوث في حال بقائها دون تنظيف وتعقيم دوري قبل كل استخدام جديد .وكانت الأمانة وجهت في وقت سابق مراكز التسوق بعدم السماح بتكدس المتسوقين من خلال السماح بدخول العدد الذي يضمن سلامة المتسوقين حتى انتهائهم، قبل السماح بدخول مجموعة أخرى بنفس الطريقة بهدف تثبيت الإجراءات الوقائية لسلامة المواطنين والمقيمين خلال تسوقهم في المراكز والتموينات .// انتهى //00:26ت م0219

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