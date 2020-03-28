السعودية اليوم / المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض تسجل 16916 إصابة جديدة و252 وفاة بفيروس كورونا



واشنطن 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واس

سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (cdc)، اليوم 85356 حالة إصابة بفيروس

يذكر أن إجمالي الحالات المعلنة هي المسجلة حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة من يوم أمس 26 مارس مقارنة مع الرقم المعلن في اليوم الذي يسبقه.

// انتهى //

00:19ت م

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واشنطن 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسسجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (cdc)، اليوم 85356 حالة إصابة بفيروس كورونا بزيادة قدرها 16916 حالة عن الإحصاء السابق، وإجمالي 1246 وفاة بزيادة 252 حالة.يذكر أن إجمالي الحالات المعلنة هي المسجلة حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة من يوم أمس 26 مارس مقارنة مع الرقم المعلن في اليوم الذي يسبقه.// انتهى //00:19ت م0218

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