السعودية اليوم / تونس : ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 7 أشخاص



تونس 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واس

سجلت تونس اليوم، وفاة جديدة بفيروس

يُذكر أن تونس سجلت 282 إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، وبلغ إجمالي التحاليل المخبرية التي عملت منذ بداية انتشار فيروس كورونا في تونس يوم 2 مارس الجاري، 2045 تحليلًا.

// انتهى //

23:52ت م

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تونس 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسسجلت تونس اليوم، وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بسبب هذا الفيروس إلى 7 أشخاص.يُذكر أن تونس سجلت 282 إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، وبلغ إجمالي التحاليل المخبرية التي عملت منذ بداية انتشار فيروس كورونا في تونس يوم 2 مارس الجاري، 2045 تحليلًا.// انتهى //23:52ت م0215

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