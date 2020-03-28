السعودية اليوم / حاكم ولاية نيويورك يعلن تمديد إغلاق مدارس الولاية حتى 15 أبريل القادم



واشنطن 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واس

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأميركية أندرو كومو، في مؤتمر صحفي اليوم، تمديد إغلاق المدارس في الولاية حتى الـ 15 من شهر أبريل القادم .

وأشار إلى أن الطلب على المستشفيات سيرتفع خلال الثلاثة أسابيع نظرا لتفشي فيروس

// انتهى //

23:12ت م

0209



واشنطن 03 شعبان 1441 هـ الموافق 27 مارس 2020 م واسأعلن حاكم ولاية نيويورك الأميركية أندرو كومو، في مؤتمر صحفي اليوم، تمديد إغلاق المدارس في الولاية حتى الـ 15 من شهر أبريل القادم .وأشار إلى أن الطلب على المستشفيات سيرتفع خلال الثلاثة أسابيع نظرا لتفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".// انتهى //23:12ت م0209

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