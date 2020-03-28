شكرا لقرائتكم خبر عن السفير في بريطانيا: القيادة حريصة على عودة المواطنين إلى الوطن والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك في كلمة مرئية مسجلة لسمو السفير خالد بن بندر بن سلطان، أمس، للمواطنين السعوديين في المملكة المتحدة.
وقال سموه إن تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم هو حدث استثنائي وظرف طارىء، وأن الأوضاع وطريقة التعامل معه تتغير بشكل مستمر.
وأضاف أنه يعلم مدى رغبة الجميع في العودة للأهل والوطن، ولكن يجب على الجميع التصرف بمسؤولية للحفاظ على صحتهم وصحة أفراد المجتمع السعودي حين عودتهم وللوقوف معا لمنع نشر العدوى وانتقال الفيروس، مطالبا الجميع بالتريث إلى أن يتم التأكد من الوقت المناسب لترتيب العودة لأرض الوطن.
ووعد سمو السفير الجميع بتجهيز خطة العودة للوطن بأسرع وقت ممكن، وذلك وفق خطة قيادة المملكة الحكيمة لوقف تفشي المرض حفاظا على صحة الجميع.
وطالب سمو السفير الجميع بالالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة فقط من الجهات المعتمدة وعدم الانسياق خلف الشائعات.
كما وعد سموه بأن جميع أعضاء بعثة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة والملحقيات تبذل أقصى الجهود والطاقات لمساعدة المواطنين بناء على أمر خادم الحرمين الشريفين، وتوصيات ولي عهده الأمين - حفظهما الله تعالى-.
وطالب سموه جميع المواطنين اتباع ما يصدر من الجهات الرسمية في بريطانيا من أنظمة وقوانين للحفاظ على صحتهم والبقاء بالمنزل، وعدم الخروج إلا في حالة الضروري القصوى، واتباع التعليمات الصحية.
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