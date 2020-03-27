شكرا لقرائتكم خبر عن «منع الدخول والخروج».. إجراءات احترازية على 6 أحياء بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الإمارة، عبر حسابها في "تويتر"، أنه يمكن لسكان الأحياء المشار إليها الخروج للاحتياجات العاجلة مثل الرعاية الصحية والتموينات داخل نطاق المنطقة خلال الفترة من 6 صباحاً، وحتى 3 ظهرًا.
وأكدت أن هذا الإجراءات الاحترازية ضرورية للحفاظ على الصحة العامة، مهيبة بالجميع الالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقا للمصلحة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر «منع الدخول والخروج».. إجراءات احترازية على 6 أحياء بالمدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.