شكرا لقرائتكم خبر عن «منع الدخول والخروج».. إجراءات احترازية على 6 أحياء بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت إمارة المدينة المنورة، عن تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية لمكافحة فيروس ‫ كورونا على نطاق أحياء، "الشريبات، بني ظفر، قربان، الجمعة، وجزء من الإسكان، وبني خدرة"، ومنع الدخول أو الخروج منها على مدار اليوم، ابتداءً من السادسة صباح اليوم السبت، ولمدة أسبوعين.

وأوضحت الإمارة، عبر حسابها في "تويتر"، أنه يمكن لسكان الأحياء المشار إليها الخروج للاحتياجات العاجلة مثل الرعاية الصحية والتموينات داخل نطاق المنطقة خلال الفترة من 6 صباحاً، وحتى 3 ظهرًا.

وأكدت أن هذا الإجراءات الاحترازية ضرورية للحفاظ على الصحة العامة، مهيبة بالجميع الالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقا للمصلحة العامة.